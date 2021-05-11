Курс валют – доллар и евро снова подорожали. Фото: myvin.com.ua

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Ракурс

Курс доллара в Украине по состоянию на 11 мая вырос на 4 копейки, доллар стоит 27,76 грн.

В то же время курс евро вырос на 8 копеек, валюта стоит 33,49 грн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом официальный курс доллара вырос после незначительного снижения накануне, а евро растет второй день подряд.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 7 мая в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,75 грн за доллар, курс в покупке — до 27,73 грн за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,45 грн за евро.

По прогнозу аналитиков, в мае продолжится тенденция умеренного снижение курса доллара к гривне. Она будет наблюдаться с одновременным удорожанием евро за счет того, что европейская валюта может продолжить расти на мировом рынке.