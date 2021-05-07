Банкноты, которыми чаще всего пользуются украинцы, назвал Нацбанк. Фото: freeradio

https://racurs.ua/n154318-banknoty-kotorymi-chasche-vsego-polzuutsya-ukraincy-nazval-nacbank.html

Ракурс

Наиболее распространенными в наличном обороте Украины являются банкноты номиналом 200 грн.

Меньше всего пользуются банкнотами в 1 тыс. грн, сообщили в пресс-службе НБУ.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в наличном обороте Украины находилось 553,8 млрд грн — на 4,7 млрд или на 0,8% меньше, чем на начало года.

Из них банкнот — 550,2 млрд грн (2,9 млрд банкнот) и монет — на 3,5 млрд грн (13,6 млрд монет).

В среднем на одного украинца приходится 70 банкнот и 153 разменных и оборотных монет. Среди банкнот чаще всего в обращении используется банкнота номиналом 200 грн, а среди монет — 10 копеек (23,7% и 29,1% от общего количества в обращении соответственно).

Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 грн (68,8 млн единиц или 2,4% от общего количества банкнот в обращении), а монет — номиналом 10 грн (30,4 млн единиц или 0,2% от общего количества монет в обращении).

Напомним, экономика Украины будет неуклонно расти согласно проекту постановления, приводит Министерство экономики на ближайшие три года. В правительстве обещают рост валового валютного продукта (ВВП) на 4,6% при инфляции 7,3% уже в следующем году.