На чем больше всего экономят украинцы, рассказали эксперты. Фото: Укринформ

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Во время карантина одной из стратегий выживания украинцев стала экономия семейного бюджета.

Об этом свидетельствует результаты исследования R&B Group, проведенного в марте 2021 года, пишет Finance.ua.

Аналитики подсчитали, что сегодня украинцы чаще всего экономят на таких статьях расходов:

отдых и отпуск (51%);

одежда и обувь (50%);

продукты питания (44%);

досуг и развлечения (41%);

лечение и медикаменты (30%);

покупка крупной бытовой техники (30%).

Эксперты отмечают, что за последние два года (с января 2019-го) украинцы стали чаще экономить на:

отдыхе и отпуске (51% против 47%);

досуге и развлечениях (41% против 36%);

предметах роскоши (23% против 18%).

В то же время сегодня реже упоминаются такие статьи экономии как коммунальные расходы (28% против 37%), образование (7% против 12%), связь (14% против 17%), мелкая бытовая техника (26% против 29%) и др.

Напомним, украинская экономика упала на 4% по итогам 2020 года. Реальный валовой внутренний продукт Украины упал после четырех лет роста. В прошлом году номинальный ВВП составил 4,194 трлн грн. ВВП в расчете на одну душу составляет 100,5 тыс. грн.