Экономика Украины упала на 4% за год пандемии. Фото: Укринформ

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Украинская экономика упала на 4% по итогам 2020 года.

Реальный валовой внутренний продукт Украины упал после четырех лет роста. В прошлом году номинальный ВВП составил 4,194 трлн грн. ВВП в расчете на одну душу составляет 100,5 тыс. грн. Об этом 22 марта сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

Отмечается, что в прошлом году наиболее пострадала сфера временного размещения и организация питания, которая по объему в 2020 году сократилась на 28,5%. Сфера транспорта, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность потеряли 16,4% от объема.

В Госстате добавили, что несмотря на пандемию и карантин, некоторые секторы все же имели возможность увеличить объем производства. Сектор строительства увеличил объем на 5,2%, оптовая и розничная торговля на 4,9%, а информация и коммуникации на 2,3%.

Ранее в Министерстве экономики отметили, что в январе ВВП Украины сократился на 2,6−2,8%. Причиной этому стал январский локдаун. Чиновники не исключали, что по итогу 1 квартала 2021 года падение ВВП может достичь 3%.

Напомним, в Национальном банке Украины прогнозировали, что рост потребительских цен к концу 2020 составит 7%. Банкиры отмечали, что причиной ускорения инфляции в первом полугодии года будет быстрый потребительский спрос, увеличение затрат бизнеса на оплату труда, подорожание энергоносителей и хуже ожидаемого урожай сельскохозяйственных культур. Также ускорит инфляцию и повышение акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии.