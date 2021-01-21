Ускорение инфляции прогнозирует Нацбанк в 2021 году (ИНФОГРАФИКА)

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Коронавирус и карантин негативно повлияют на экономику Украины и в 2021 году. Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен до конца года составит 7%.

Ранее регулятор прогнозировал инфляцию-2021 на уровне 6,5%, сообщила 21 января пресс-служба НБУ.

Причиной ускорения инфляции в первом полугодии года будет быстрый потребительский спрос, увеличение расходов бизнеса на оплату труда, подорожание энергоносителей и хуже ожидаемого урожай сельскохозяйственных культур.

Ускорит инфляцию и повышение акцизов на табачные изделия и подорожание электроэнергии.

В декабре 2020 года глава НБУ Кирилл Шевченко предполагал, что в целевой диапазон инфляция вернется лишь в конце 2021 года.

Между тем в НБУ заявили, что в 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%. Это меньше, чем прогнозировали ранее (6%).

Нацбанк также обновил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году. В октябре НБУ предположил, что экономика вырастет на 4,2%. Сейчас прогноз на 2021 год не изменился, но в 2022 году экономика вырастет на 3,8%, в 2023 году — на 4,0%.

Сегодня регулятор решил не менять на ближайшие два месяца цену денег в стране. НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6,0%. Это минимальное в истории Украины значение.

Шевченко объяснил, что НБУ принимает во внимание ухудшение инфляционных ожиданий в конце прошлого года и усиление фундаментального давления на цены со стороны потребительского спроса.