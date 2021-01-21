Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прискорення інфляції прогнозує Нацбанк у 2021 році, фото — Ліга

Прискорення інфляції прогнозує Нацбанк у 2021 році (ІНФОГРАФІКА)

21 січ 2021, 16:03
999

Коронавірус та карантинні обмеження негативно впливатимуть на економіку України і в 2021 році. Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця року складе 7%.

Раніше регулятор прогнозував інфляцію-2021 на рівні 6,5%, повідомила 21 січня прес-служба НБУ.

Причиною прискорення інфляції у першому півріччі року буде швидкий споживчий попит, збільшення витрат бізнесу на оплату праці, подорожчення енергоносіїв і гірший очікуваного врожай сільськогосподарських культур.

Прискорить інфляцію й підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії.

Прогноз розвитку економіки України, дані — НБУ

У грудні 2020 року глава НБУ Кирило Шевченко припускав, що в цільовий діапазон інфляція повернеться лише наприкінці 2021 року.

Тим часом в НБУ заявили, що у 2020 році темп зниження реального ВВП склав 4,4%. Це менше, ніж прогнозували раніше (6%).


Нацбанк також оновив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році. У жовтні НБУ припустив, що економіка зросте на 4,2%. Наразі прогноз на 2021 рік не змінився, але у 2022 році економіка зросте на 3,8%, у 2023 році — на 4,0%.

Сьогодні регулятор вирішив не змінювати на найближчі два місяці ціну грошей в країні. НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6,0%. Це мінімальне в історії України значення. Шевченко пояснив, що НБУ бере до уваги погіршення інфляційних очікувань наприкінці минулого року і посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів