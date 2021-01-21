Прискорення інфляції прогнозує Нацбанк у 2021 році, фото — Ліга

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Коронавірус та карантинні обмеження негативно впливатимуть на економіку України і в 2021 році. Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця року складе 7%.

Раніше регулятор прогнозував інфляцію-2021 на рівні 6,5%, повідомила 21 січня прес-служба НБУ.

Причиною прискорення інфляції у першому півріччі року буде швидкий споживчий попит, збільшення витрат бізнесу на оплату праці, подорожчення енергоносіїв і гірший очікуваного врожай сільськогосподарських культур.

Прискорить інфляцію й підвищення акцизів на тютюнові вироби та подорожчання електроенергії.

У грудні 2020 року глава НБУ Кирило Шевченко припускав, що в цільовий діапазон інфляція повернеться лише наприкінці 2021 року.

Тим часом в НБУ заявили, що у 2020 році темп зниження реального ВВП склав 4,4%. Це менше, ніж прогнозували раніше (6%).

Нацбанк також оновив прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році. У жовтні НБУ припустив, що економіка зросте на 4,2%. Наразі прогноз на 2021 рік не змінився, але у 2022 році економіка зросте на 3,8%, у 2023 році — на 4,0%.

Сьогодні регулятор вирішив не змінювати на найближчі два місяці ціну грошей в країні. НБУ зберіг облікову ставку на рівні 6,0%. Це мінімальне в історії України значення. Шевченко пояснив, що НБУ бере до уваги погіршення інфляційних очікувань наприкінці минулого року і посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту.