Мендель. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n148230-mendel-zayavyla-pro-poryatunok-ukrayiny-dvoma-tvitamy-i-prysoromyla-poroshenka.html

Ракурс

Юлія Мендель, прес-секретар президента України Володимира Зеленського, розповіла, що завдяки двом її публікаціям у Твіттері їй вдалося зупинити інфляцію та зміцнити гривню.

На її думку, сьогодні соцмережі — це канал комунікації зі світом, а тому вони напряму впливають на політику. Про це вона заявила у своєму дописі на сторінці у Facebook.





За її словами, сучасність диктує нові правила, у якій соцмережі впливають на політику країни.

Ось чому на твіти президента України відповідають такі політики, як президент Єврокомісії, прем‘єр-міністр Ізраїлю та ін. Сьогодні соцмережі — це канал комунікації зі світом, канал донесення позиції. Твітер Президента Зеленського створений переважно для комунікації назовні. І це справді той унікальний випадок, коли 280 знаків впливають на політику, — розповіла прес-секретар.

Наголосимо, що відповідну заяву Мендель зробила під час онлайн-зустрічі, організованої Американською торговою палатою в Україні. Під час зустрічі вона заявила, що до початку її призначення в Європі почали з’являтися заяви про те, що Зеленський — проросійський президент, за яким стоїть український олігарх Ігор Коломойський.

І саме тоді, за розповіддю Мендель, вона створила два твіти — про те, що в історії з «Приватбанком» Зеленський буде на боці народу, і другий, про те, що Україна буде курсувати в ЄС.

Їх підхопили майже всі іноземні медіа. Пам’ятаю, що в той час у нас трохи росла інфляція, що не колосально, але гривня ослабла, і після цих двох твітів гривня знову стабілізувалася до колишнього рівня. Це був той момент, коли ти розумієш, що 280 знаків можуть впливати на інфляцію в країні, — розповіла Мендель.

Натомість у соцмережах на «геройство» Мендель відреагували з посмішкою. Користувачі соцмереж заявляють, що прес-секретарці потрібно зробити ще кілька дописів, щоб побороти в країні війну, та підвищити пенсії та зарплати.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Юлія Мендель розкритикувала видання «Українська правда» через те, що редактори в тексті однієї з новин допустилися помилки. Новина була написана з повідомлення Офісу президента про те, що в одному з музеїв Відня з’явиться україномовний гід. Проте у російськомовній версії новини було написано «російськомовний гід». Мендель вважає, що така помилка — «поза здоровим глуздом». Сама Мендель також неодноразово припускалася помилок.