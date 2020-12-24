Мендель. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n148230-mendel-zayavila-o-spasenii-ukrainy-dvumya-tvitami-i-pristydila-poroshenko.html

Ракурс

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, рассказала, что благодаря двум ее публикациям в Твиттере ей удалось остановить инфляцию и укрепить гривну.

По ее мнению, сегодня соцсети — это канал коммуникации с миром, а потому они напрямую влияют на политику. Об этом она заявила в своем посте на странице в Facebook.



По ее словам, современность диктует новые правила, в которой соцсети влияют на политику страны.

Вот почему на твиты президента Украины отвечают такие политики, как президент Еврокомиссии, премьер-министр Израиля и др. Сегодня соцсети — это канал коммуникации с миром, канал донесения позиции. Твиттер президента Зеленского создан преимущественно для коммуникации наружу. И это действительно тот уникальный случай, когда 280 знаков влияют на политику, — рассказала пресс-секретарь.

Отметим, что соответствующее заявление Мендель сделала во время онлайн-встречи, организованной Американской торговой палатой в Украине. Во время встречи она заявила, что до ее назначения в Европе начали появляться заявления о том, что Зеленский — пророссийский президент, за которым стоит украинский олигарх Игорь Коломойский.

И именно тогда, по рассказу Мендель, она создала два твита — о том, что в истории с «Приватбанком» Зеленский будет на стороне народа, и второй, о том, что Украина будет курсировать в ЕС.

Их подхватили почти все иностранные СМИ. Помню, что в то время у нас немного росла инфляция, не колоссально, но гривна ослабла, и после двух твитов гривна снова стабилизировалась к прежнему уровню. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране, — рассказала Мендель.

В то же время в соцсетях на «геройство» Мендель отреагировали с улыбкой. Пользователи соцсетей заявляют, что пресс-секретарю нужно сделать еще несколько сообщений, чтобы побороть в стране войну, и повысить пенсии и зарплаты.







Напомним, ранее мы сообщали, что Юлия Мендель раскритиковала издание «Украинская правда» потому, что редакторы в тексте одной из новостей допустили ошибку. Новость была написана на основе сообщения Офиса президента о том, что в одном из музеев Вены появится украиноязычный гид. Однако в русскоязычной версии новости было написано «русскоязычный гид». Мендель считает, что такая ошибка — «вне здравого смысла». Сама Мендель также неоднократно допускала ошибки.