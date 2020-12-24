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Ракурс
Взрыв в Киеве произошел в помещении банка. Фото: Нацполиция

Взрыв в банке в Киеве — полиция рассказала подробности (ФОТО, ВИДЕО)

24 дек 2020, 13:15
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Взрыв в Киеве произошел в помещении банка. Сообщение в полицию о повреждении банковского терминала после взрыва поступило 24 декабря в 3.25.

Злоумышленник взломал дверь банковского отделения в Деснянском районе столицы, бросил в коридор взрывчатку и убежал. Пострадавших нет, повреждены входные двери, платежный терминал и припаркованная неподалеку машина. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева.

Взрыв в Киеве произошел в помещении банка. Фото: Нацполиция

На месте происшествия работали взрывотехники, кинологи со служебными собаками и патрульные. Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и опросили свидетелей. Сейчас правонарушитель находится в розыске.


Также открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет за решеткой.

Напомним, в Киеве прогремел взрыв возле офиса партии «Национальный корпус».

Источник: Ракурс


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