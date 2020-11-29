Взрыв прогремел возле офиса одной из партий в Киеве. Фото: misto.vn.ua

https://racurs.ua/n147115-vzryv-progremel-vozle-ofisa-odnoy-iz-partiy-v-kieve.html

Ракурс

Взрыв у офиса политической партии «Национальный корпус» прогремел ночью 29 ноября.

ЧП произошло около 2.00 на улице Зои Гайдай В Киеве. Неизвестные бросили гранату РГД-5 под здание, к счастью, от взрыва никто не пострадал. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба «Национального корпуса» в Facebook.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, осколками посекло забор и двери дома. Правоохранители, которые работали на месте происшествия, обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки от гранаты. Все это направили на проведение соответствующих экспертиз.

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 ноября в Белой Церкви прогремел взрыв, в результате чего травмировались два человека. Трагический инцидент произошел в одном из магазинов строительных материалов.