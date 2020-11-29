Вибух прогримів біля офісу однієї з партій у Києві. Фото: misto.vn.ua

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Ракурс

Вибух біля офісу політичної партії «Національний корпус» прогримів вночі 29 листопада.

Надзвичайна подія сталася близько 2.00 на вулиці Зої Гайдай у Києві. Невідомі кинули гранату РГД-5 під будівлю, на щастя від вибуху ніхто не постраждав. Про це 29 листопада повідомила прес-служба «Національного корпусу» у Facebook.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Києві, осколками посікло паркан та двері будинку. Правоохоронці, які працювали на місці події, виявили деформовані металеві фрагменти, рештки від гранати. Все це направили на проведення відповідних експертиз.

Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 4 листопада в Білій церкві прогримів вибух, внаслідок чого травмувалися двоє осіб. Трагічний інцидент стався в одному з магазинів будівельних матеріалів.