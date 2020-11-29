В Японії побільшало самогубців. Фото: podrobnosti.ua

https://racurs.ua/ua/n147114-kilkist-samogubstv-v-yaponiyi-za-misyac-bilsha-nij-smertey-vid-koronavirusu-za-2020-rik.html

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В Японії внаслідок самогубств померли більше людей, ніж від ускладнень коронавірусної хвороби за весь поточний рік.

Місячне число самогубств в Японії зросло до 2 тис. 153 в жовтні, в той же час загальне число жертв коронавірусу за весь час пандемії склало 2 тис. 87 осіб. Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Національного поліцейського управління Японії.

Зазначається, що найбільше під час пандемії постраждали японки і зростає кількість жіночих самогубств. У жовтні кількість самогубств жінок в Японії збільшилася майже на 83% в порівнянні з тим же місяцем 2019 року. За той же період кількість самогубств серед чоловіків зросла майже на 22%.

На думку експертів, люди накладають на себе руки через масові скорочення на тлі пандемії у готельному, харчовому та роздрібному секторах, де серед працівників фіксують більший відсоток жінок.

У ВООЗ заявляють, що Японія є одним зі світових лідерів за кількістю самогубств. Наприклад, у 2016 році рівень суїцидів тут становив 18,5 на 100 тис. осіб. Вищий показник спостерігали лише у Південній Кореї.

Нагадаємо, вчені повідомляли, що психічні розлади загрожують людям, які вже побороли коронавірус. У таких осіб, зокрема, може виникнути обсесивно-компульсивний розлад.