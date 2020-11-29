Перші порушення на виборах мера Чернівців зафіксувала ОПОРА. Фото: tvoemisto.tv

https://racurs.ua/ua/n147113-pershi-porushennya-na-vyborah-mera-chernivciv-zafiksuvala-opora.html

Ракурс

Вибори мера Чернівців, які відбуваються у неділю, 29 листопада, не проходять без порушень.

Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА виявили порушення, які стосувалися організації проведення виборів та роботи виборчої комісії. Зокрема, на дільниці № 730470 члени комісії станом на 9.00 вже заповнили протокол підрахунку голосів, куди вписали прізвища та підписи членів Дільничної виборчої комісії. Про це повідомила прес-служба ОПОРИ.

Через це на дільницю викликали поліцію. В організації наголосили, що за підписання протоколу до остаточного його заповнення членам виборчкому загрожує позбавлення волі від двох до шести років.

А недостатню кількість урн та кабінок для голосування виявили відразу на 16 дільницях. А ще частина дільниць не обладнана пандусами, чим обмежується право людей з інвалідністю.

Також порушення спостерігачі зафіксували на виборчій дільниці № 730528. Виявилося, що поліцейські та представники екзит-полу, які проводили опитування, знаходилися на території ділянки. Після зауваження сторонні залишили дільницю.

Нагадаємо, Андрія Садового офіційно проголосили переможцем другого туру виборів міського голови Львова, голосування на яких відбулося 22 листопада. Він здобув 62,25% голосів виборців, його опонент Олег Синютка, представник «Європейської солідарності», — 37,75%.