Про дивний наслідок пандемії COVID-19 повідомили біологи. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/ua/n147112-pro-dyvnyy-naslidok-pandemiyi-covid-19-povidomyly-biology.html

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Пандемія коронавірусної хвороби COVID-19 стала причиною зниження народжуваності в США на 10−15 відсотків.

Такий спад народжуваності спостерігався у жовтні-листопаді. Вчені припускають, що люди боялися заводити дітей, коли дізналися про ситуацію з коронавірусом на початку року в Китаї. Про це 29 листопада заявила професор школи системної біології університету Джорджа Мейсона Анча Баранова, передає Lenta.ru.

У США в жовтні-листопаді вже спостерігався спад народжуваності в порівнянні з попереднім роком приблизно на 10−15 відсотків. При цьому насправді це не дуже зрозуміло. Тому що зниження — якось вперед. Вагітність — дев’ять місяців. І виходить, що люди, як тільки почули по радіо про погану ситуацію в Китаї, відразу ж вирішили — дітей народжувати не будемо, — зазначила біолог.



На думку науковця, зниження народжуваності можна пояснити тим, що через коронавірус багато хто може зволікати з реєстрацією новонароджених дітей. Також Баранова додала, що не справдився прогноз того, що через локдаун підвищиться народжуваність.

Нагадаємо, вчені повідомляли, що психічні розлади загрожують людям, які вже побороли коронавірус. У таких осіб, зокрема, може виникнути обсесивно-компульсивний розлад.