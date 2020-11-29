Майор Мельниченко зізнався, чому погодилися взяти гроші в Кучми. Фото: liga.net

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Микола Мельниченко, екс-майор Управління Державної охорони, який прославився завдяки так званим плівкам Мельниченка, розповів, як Леонід Кучма намагався купити його записи за 100 млн дол.

Колишній майор розповів, що переговори щодо скандальних плівок із ним вів представник тодішнього президента Кучми Ігор Бакай. Вони зустрілися в Москві, де Мельниченко свого часу проживав під чужим ім’ям. За словами Мельниченка, Кучма готовий був заплатити 100 млн дол., щоб лише записи були знищені. Також тодішній президент просив, щоб на нього не подавали цивільні позови — ні Мирослава Гонгадзе, ні Єльяшкевич. Гроші Мельниченко погодився взяти, але за певних умов. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Страна».

З цих 100 млн дол. частина піде Мирославі Гонгадзе, частину Єльяшкевичу, частину Подільському, частину я собі візьму за страждання. Потім створюється фонд, який виділятиме гроші особам, які потерпіли від Кучми. Але наша обов’язкова умова — чесні вибори в Україні і наступний президент — Ющенко, — заявив він.

За словами колишнього майора, такі умови Кучмі озвучити попросила українська опозиція, а саме — Степан Хмара та Юрій Луценко. Мельниченко відзначив, що сенс цієї пропозиції полягав у тому, щоб «дати гарантії Кучмі і забути про його злочини».

З переговорником Бакаєм була досягнута угода, що Ющенко стає президентом, а Кучма нормально передає владу і компенсує збитки. Мельниченко додав, що після отруєння Ющенка Кучма передав перших 2 млн дол.

Нагадаємо, у січні генпрокурор Руслан Рябошапка заявляв, що у 2001 році так звані плівки майора Мельниченка призвело до дестабілізації ситуації в Україні, до іміджевих втрат для країни на міжнародній арені.