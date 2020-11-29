Майор Мельниченко признался, почему согласился взять деньги у Кучмы. Фото: liga.net

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Ракурс

Николай Мельниченко, экс-майор Управления Государственной охраны, который прославился благодаря так называемым пленкам Мельниченко, рассказал, как Леонид Кучма пытался купить его записи за 100 млн долл.

Бывший майор рассказал, что переговоры по скандальным пленкам с ним вел представитель тогдашнего президента Кучмы Игорь Бакай. Они встретились в Москве, где Мельниченко в свое время проживал под чужим именем. По словам Мельниченко, Кучма готов был заплатить 100 млн долл., чтобы записи были уничтожены. Также тогдашний президент просил, чтобы на него не подавали гражданские иски — ни Мирослава Гонгадзе, ни Ельяшкевич. Деньги Мельниченко согласился взять, но при определенных условиях. Об этом он заявил в интервью изданию «Страна».

Из этих 100 млн долл. часть пойдет Мирославе Гонгадзе, часть Ельяшкевичу, часть Подольскому, часть я себе возьму за страдания. Затем создается фонд, который будет выделять деньги лицам, пострадавшим от Кучмы. Но наше обязательное условие — честные выборы в Украине и следующий президент — Ющенко, — заявил он.

По словам бывшего майора, такие условия Кучме озвучить попросила украинская оппозиция, а именно — Степан Хмара и Юрий Луценко. Мельниченко отметил, что смысл этого предложения заключался в том, чтобы «дать гарантии Кучме и забыть о его преступлениях».

С переговорщиком Бакаем было достигнуто соглашение, что Ющенко становится президентом, а Кучма нормально передает власть и компенсирует убытки. Мельниченко добавил, что после отравления Ющенко Кучма передал первых 2 млн долл.

Напомним, в январе генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял, что в 2001 году так называемые пленки майора Мельниченко привели к дестабилизации ситуации в Украине, к имиджевым потерям для страны на международной арене.