Білоруська опозиція готова посилити тиск на Лукашенка. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n147110-posylyty-tysk-na-lukashenka-poobicyala-tyhanovska.html

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Білоруська опозиція готова посилити тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Наразі цей тиск передбачає економічні санкції та страйки на головних білоруських заводах. Лідер опозиції Світлана Тихановська вважає, що той ультиматум, який білоруська опозиція виносила Лукашенко в кінці жовтня, зараз працює. Про це вона заявила в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Умовою було, що, якщо Лукашенко не піде — ми будемо посилювати тиск, що зараз і відбувається. Ми зараз говоримо вже про економічні санкції. Все більше людей приєднуються до страйків, — зазначила опозиціонерка.



Тихановська відзначила, що наразі білоруси страйкують на підприємствах «Гродноазот», «Білоруськалій», «Нафтан», які приносять прибуток режимові Лукашенка.

Нагадаємо, нещодавно лідер опозиції Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення трибуналу і перехід до партизанських методів боротьби з режимом Олександра Лукашенка.