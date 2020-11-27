Джо Байден, фото: U.S. Embassy Tel Aviv

https://racurs.ua/ua/n147048-bayden-zaprosyv-tyhanovsku-na-svou-inavguraciu-video.html

Ракурс

Джо Байден, переможець нещодавніх президентських виборів у США, запросив на свою інавгурацію Світлану Тихановску — опозиційного кандидата на нещодавніх виборах президента Білорусі, котру учасники масових протестних акцій у цій країні вважають справжнім їх переможцем.

Тихановська заявила про це в нещодавньому інтерв’ю телеканалу БЕЛСАТ.

За словами Тихановської, її команда також планує зустріч з Байденом. Також у її найближчих планах — зустріч з керівництвом Великої Британії та Норвегії.

Варто додати, що Байден раніше називав Лукашенка диктатором та дорікав чинному президенту США Дональду Трампу в тому, що той замовчує свою думку щодо ситуації в Білорусі.

Президентські вибори відбулися у Білорусі на початку серпня. Офіційно їхнім переможцем було проголошено багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Євросоюз та Україна не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Нагадаємо, Трамп нещодавно назвав умову, за якої піде з Білого дому.