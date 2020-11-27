Трамп здався і назвав умову, коли він піде із Білого дому, фото — УП

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп таки піде із Білого дому без скандалів. Він погодився залишити резиденцію, але тільки за умови, якщо колегія виборників проголосує за Джозефа Байдена.

Трамп виступив перед журналістами з нагоди Дня подяки і сказав, що йому буде важко поступитися владою, оскільки «мало місце масове шахрайство».

Це були сфальсифіковані вибори, на найвищому рівні, — передає слова Трампа Reuters.

Він підтвердив, що якщо Байден 20 січня складе присягу і буде офіційно оголошений переможцем колегією виборників, то він виїде з Білого дому.

У США кандидат стає президентом, набираючи більшість голосів виборників, їхня кількість за того чи іншого кандидата формується відповідно до голосування у кожному зі штатів.

Байден отримав на виборах-2020 306 голосів колегії вибірників, а Трамп — 232. 14 грудня виборники зустрінуться, щоб формалізувати рішення американського народу. Байден випередив Трампа більш ніж на 6 млн голосів.

Раніше Трамп після гучних заяв про фальсифікацію виборів все ж погодився розпочати передачу влади. Він все ще не визнав результатів виборів.