Товариш Коломойського заявив про хабарі у Раді за підтримку бюджету, фото —

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Про корупцію у Верховній Раді України заявив близький товариш Ігоря Коломойського. Лідер партії «За майбутнє" нардеп Ігор Палиця повідомив, що «слуги» отримували по 20 тис. дол. за підтримку проекту державного бюджету.

Я терпів, тримав себе в руках довго, але вже не можу. А чому в провладній фракції «Слуги народу» за голосування за бюджет депутатам видають по 20 тис. дол. кожному? — заявив Палиця під час дискусії в ефірі каналу «1+1» увечері 26 листопада.

Він пообіцяв привести депутатів, які отримали гроші за голосування і дивується звідки 4,5 млн дол. у провладної фракції, щоб заплатити своїм депутатам за голосування за бюджет.

Палиця, звертаючись до голови Мінфіну Сергія Марченка, розповів, що той не знає про такі хабарі, хоча про корупційні виплати знає не тільки він, а «вся Верховна Рада».

Коли виступав Палиця, представників зі «Слуги народу» у студії не було. А колишній міністр розвитку економіки, нині радник голови ОП Тимофій Милованов порадив нардепу звернутися до поліції із заявою про корупцію у Раді.

Та яку заяву? Та я не збираюся писати заяву, — відповів Палиця.

Нагадаємо, що 26 листопада уряд оголосив, що домовився із МВФ про параметри бюджету на 2021 рік, а увечері терміново скликав засідання та ухвалив новий проект ДБУ, щоб подати його у Раду.