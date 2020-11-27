Товарищ Коломойского заявил о взятках в Раде за поддержку бюджета, но в полицию не пойдет (ВИДЕО)

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О коррупции в Верховной Раде Украины заявил близкий друг Игоря Коломойского. Лидер партии «За будущее» нардеп Игорь Палица сообщил, что «слуги» получали по 20 тыс. долл. за поддержку проекта государственного бюджета.

Я терпел, держал себя в руках долго, но уже не могу. А почему в провластной фракции «Слуга народа» за голосование за бюджет депутатам выдают по 20 тыс. долл. каждому? — заявил Палица во время дискуссии в эфире канала «1+1» вечером 26 ноября.

Он пообещал привести депутатов, которые получили деньги за голосование и удивляется откуда 4,5 млн у провластной фракции, чтобы заплатить своим депутатам за голосование за бюджет.

Палица, обращаясь к главе Минфина Сергею Марченко, рассказал, что тот не знает о таких взятках, хотя о коррупционных выплатах знает не только он, а «вся Верховная Рада».

Когда выступал Палица, представителей из «Слуги народа» в студии не было. Но бывший министр развития экономики, ныне советник председателя ОП Тимофей Милованов посоветовал нардепу обратиться в полицию с заявлением о коррупции в Раде.

Да какое заявление? Но я не собираюсь писать заявление, — ответил Палица.

Напомним, что 26 ноября правительство объявило, что договорилось с МВФ о параметрах бюджета на 2021 год, а вечером срочно cозвало заседание и приняло новый проект ГБУ, чтобы подать его в Раду.