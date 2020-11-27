Статистика COVID-19 в Украине впервые преодолела отметку в 16 тыс. новых больных

https://racurs.ua/n147037-statistika-covid-19-v-ukraine-vpervye-preodolela-otmetku-v-16-tys-novyh-bolnyh.html

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Коронавирусноую болезнь COVID-19 в Украине впервые обнаружили за сутки у более 16 тыс. человек. Официальные данные свидетельствуют о 16 тыс. 218 новых больных. По состоянию на 27 ноября заболели 666 детей и 655 медработников, а в больницы привезли с этим диагнозом 2 тыс. 69 человек.

Умерло за сутки 192 человека, в лабораториях провели 72 тыс. 789 тестирований, методом ПЦР — 46 тыс., методом ИФА — 26 тыс. 784.

За все время пандемии в Украине заболело 693 тыс. 407 человек, а умерло уже 11 тыс. 909 человек.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 тыс. 773), Киеве (1 тыс. 520), Запорожской (1 тыс. 3), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

Напомним, что в четверг, 26 ноября, власти начали говорить о полном локдауне в стране на зимние праздники на 3−4 недели.

В больницах для больных коронавируса осталось всего 13,5 тыс. мест. Инфекционист Ольга Голубовская также сообщила, что необходимо ввести карантин на 2−3 недели.