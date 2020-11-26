Арсен Аваков, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n147005-lokdaun-na-tri-nedeli-predlagaet-vvesti-avakov-koronavirus-v-ukraine.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться.

Арсен Аваков, министр внутренних дел, предлагает как можно скорее ввести в Украине радикальный локдаун, чтобы прервать цепочку заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Авакова, продолжительность такого локдауна должна составлять три-четыре недели.

Не нужно прятаться за политическими лозунгами или какими-то удобными формулировками, потому что речь идет об очень системных и больших рисках для здоровья наших людей, — заявил министр.

По словам Авакова, локдаун будет введен, как только правительство подготовит программы компенсаций для бизнеса.

И дай бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами, — добавил Аваков.

По мнению министра, правительство вопрос локдауна будет рассматривать в ближайшие дни.

Стоит добавить, что идею введения локдауна в Украине также поддерживает член Медицинского совета при Министерстве здравоохранения инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. Об этом она заявила во время выступления на Украинском женском конгрессе, сообщает агентство УНН.

По мнению Голубовской, полумеры в этом вопросе ни к чему не приводят.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов недавно назвал условия, при которых будет введен локдаун.