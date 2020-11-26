Подорожание электроэнергии для населения анонсировали в Минэнерго — названа дата

https://racurs.ua/n147004-podorojanie-elektroenergii-dlya-naseleniya-anonsirovali-v-minenergo-nazvana-data.html

Ракурс

Подорожание электроэнергии для населения анонсировал новый глава Минэнерго — исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко во время брифинга 26 ноября.

Бойко отметил, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут пересмотрены в сторону увеличения. Такие планы правительства министр аргументировал необходимостью «стабилизировать разбалансированный рынок электрической энергии», пишет УНН.

Задача сложная. Особенно в условиях, когда и состояние населения объективно пострадало… В частности, из-за вынужденных карантинных мероприятий. Ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение, — пояснил Бойко.

Чиновник добавил, что новые тарифы утвердят на следующей неделе.

Уже на следующей неделе будет готово к принятию решение, предусматривающее максимально сбалансированный и очень мягкий подход в части тарифов для быта, — анонсировал и. о. главы Минэнерго.

В октябре «Ракурс» сообщал, что тарифы на электричество в Украине остаются неизменными с 2017 года и являются самыми низкими в Европе. Они составляют: до 100 кВт/ч — 90 коп. за кВт/ч, более 100 кВт/ч — 168 коп. за кВт/ч.

Напомним, Кабмин 20 ноября назначил Бойко и. о. министра энергетики.