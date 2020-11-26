Подорожчання електроенергії для населення анонсував новий глава Міненерго

https://racurs.ua/ua/n147004-podorojchannya-elektroenergiyi-dlya-naselennya-anonsuvaly-u-minenergo-nazvano-datu.html

Ракурс

Подорожчання електроенергії для населення анонсував новий глава Міненерго — виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Бойко під час брифінгу 26 листопада.

Бойко зазначив, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів будуть переглянуті у бік зростання. Такі наміри влади міністр аргументував необхідністю «стабілізувати розбалансований ринок електричної енергії», пише УНН.

Задача складна. Особливо в умовах, коли і статки населення об'єктивно постраждали… Зокрема, від вимушених карантинних заходів. Тому ведеться робота, аби прийняти по цьому болючому питанню максимально зважене рішення, — пояснив Бойко.

Чиновник додав, що нові тарифи затвердять наступного тижня.

Вже на наступному тижні буде готове до прийняття рішення, яке передбачатиме максимально збалансований та максимально м’який підхід у частині тарифів для побуту, — анонсував в. о. глави Міненерго.

У жовтні «Ракурс» повідомляв, що тарифи на електроенергію в Україні залишаються незмінними від 2017 року, є найнижчими у Європі і становлять: до 100 кВт/год — 90 коп. за кВт/год, понад 100 кВт/год — 168 коп. за кВт/год.

Нагадаємо, Кабмін 20 листопада призначив Бойка в. о. міністра енергетики.