В Буенос-Айресі прощаються з легендарним Марадоною

Світ сумує за Марадоною — в Буенос-Айресі прощаються з легендою (ФОТО, ТРАНСЛЯЦІЯ)

https://racurs.ua/ua/n147003-svit-sumuie-za-maradonou-v-buenos-ayresi-proschautsya-z-legendou-foto-translyaciya.html

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Світ продовжує сумувати за Дієго Марадоною. Соцмережі переповнені знімками і зворушливими постами в пам’ять про великого футболіста. Два дні це тема № 1 в світі.

Марадону знали всі, навіть нескінченно далекі від футболу і взагалі від спорту люди. Церемонія прощання з легендарним футболістом почалася уранці в офіційній резиденції президента Аргентини.

Захід відвідає близько 1 млн осіб. Сама церемонія узгоджена з сім'єю Дієго. Наразі на площі перед президентським палацом вже знаходиться безліч людей. На будівлю повісили траурну стрічку. На труні футболіста поклали футболку, у якій Дієго грав в збірній Аргентині під № 10.

У зв’язку зі смертю екс-футболіста влада Аргентини оголосила в країні триденний траур.

У Ватикані розповіли, як Папа Римський Франциск відреагував на смерть легендарного аргентинського футболіста.

Папі повідомили про смерть Дієго Марадони. Він з любов’ю згадує їх зустрічі. Папа згадує Марадону в своїх молитвах, як і раніше, коли дізнавався про стан здоров’я Дієго, — повідомив представник Ватикану Маттео Бруні.

Головний тренер «Марселя» Андре Віллаш-Боаш запропонував ФІФА вивести з обігу 10-й номер у всіх професійних командах в пам’ять про Дієго Марадоні.

Марадона помер 25 листопада у віці 60 років. Спортсмен помер від серцевого нападу в своєму будинку в районі Сан-Андрес міста Тигре, де він відновлювався після перенесеної операції. За даними ЗМІ, які посилаються на результати розтину тіла Марадони, причиною смерті колишнього гравця стала гостра серцева недостатність, яка викликала набряк легенів.

Марадона був одним із найкращих футболістів ХХ століття, чемпіоном світу і найкращим гравцем чемпіонату світу 1986 року. На його рахунку понад 550 матчів у професійній кар'єрі, в яких він забив 292 голи.

В кінці жовтня Марадону ізолювали після того, як він контактував з інфікованою коронавірусом SARS-CoV-2 людиною. На початку листопада Марадону госпіталізовано з ознаками анемії і зневоднення в одну з клінік передмістя Буенос-Айреса. Згодом лікарі виявили в мозку Марадони субдуральну гематому (крововилив). Йому зробили операцію, яку він успішно переніс.

З вересня 2019 року аргентинська зірка очолювала клуб «Хімнасія і Есгріма».