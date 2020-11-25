Помер легендарний футболіст Дієго Марадона

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Ракурс

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років.

11 листопада Марадону виписали з лікарні. Екс-футболіст переніс операцію через субдуральної гематоми.

Екс-гравець «Наполі» і збірної Аргентини помер вдома через зупинку серця.

Востаннє Дієго бачили на публіці 30 жовтня на матчі чемпіонату Аргентини його команди «Хімнасія і Есгріма» з «Патронато» (3:0), який був присвячений 60-річчю Марадони.

Перед матчем йому вручили пам’ятну відзнаку. Дієго не залишився спостерігати за грою, пославшись на погане самопочуття. Пізніше повідомлялося, що його привезли у клініку Іпенса в Ла-Платі, приблизно за годину їзди від Буенос-Айреса.

Дієго Армандо Марадона виступав за клуби «Архентінос Хуніорс», «Боку Хуніорс», «Барселону», «Наполі», «Севілью». Провів 91 матч і забив 34 голи в складі збірної Аргентини.

Марадона є кращим футболістом в історії чемпіонатів світу за версією газети The Times. Перший володар почесного Золотого м’яча.

Марадона мав відмінну техніку, користувався різними нефутбольні прийомами: підкидання, перекидання, катаннями м’яча, що він робив на дуже високій швидкості, завдяки чому обігрував багатьох суперників.

Також Дієго мав дуже точний пасом і відмінний ударом з лівої ноги з гри і зі штрафних, який він тренував з дитинства. При цьому Дієго міг бити з будь-яких положень і забивати голи на будь-який смак.

Поза футболом аргентинець відзначився скандальним характером і зізнався у наркоманії.

По завершенні кар'єри гравця він був футбольним тренером та функціонером, телекоментатором.

Марадона — автор голу у ворота збірної Англії, який дістав назву «Гол століття», і визнаний найкращим голом в історії чемпіонатів світу. У тій грі він забив м’яч рукою, цей випадок відомий як «Рука Бога».

Спортивна кар'єра Марадони виявилася скороченою через наркотичну залежність, внаслідок якої він був змушений на деякий час покидати футбол через дискваліфікацію і лікування. Крім цього Марадона був замішаний в декількох судових розглядах, включаючи арешт у квітні 1991 року за зберігання кокаїну і дворічний умовний строк, який він отримав 1999 року за стрілянину з пневматичної гвинтівки по журналістам влітку 1994 року.

Працював телекоментатором на каналах Аргентини та Італії. З червня 2005 по серпень 2006 року був віце-президентом футбольної комісії клубу «Бока Хуніорс». Знявся в кількох фільмах.

Від жовтня 2008 року до липня 2010 року Марадона працював головним тренером збірної Аргентини, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010 року.