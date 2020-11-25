Умер легендарный футболист Диего Марадона

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет.

11 ноября Марадону выписали из больницы. Экс-футболист перенес операцию (субдуральная гематома).

Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины умер дома из-за остановки сердца.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящен 60-летию Марадоны.

Перед матчем ему вручили памятный знак. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что его привезли в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.

Диего Армандо Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью». Провел 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.

Марадона является лучшим футболистом в истории чемпионатов мира по версии газеты The Times. Первый обладатель почетного Золотого мяча.

Марадона имел отличную технику, пользовался различными нефутбольными приемами: подбрасывание, опрокидывания, катание мяча, он делал на очень высокой скорости, благодаря чему обыгрывал многих соперников.

Также Диего имел очень точный и отличный удар с левой ноги с игры и со штрафных, который он тренировал с детства. При этом Диего мог бить с любых положений и забивать голы на любой вкус.

Вне футбола аргентинец отличился скандальным характером и признался в наркомании.

По завершении карьеры игрока он был футбольным тренером и функционером, телекомментатором.

Марадона — автор гола в ворота сборной Англии, который получил название «Гол столетия», и признан лучшим голом в истории чемпионатов мира. В той игре он забил мяч рукой, этот случай известен как «Рука Бога».

Спортивная карьера Марадоны оказалась сокращенной из-за наркотической зависимости, в результате которой он был вынужден на некоторое время покидать футбол из-за дисквалификации и лечения.

Кроме этого, Марадона был замешан в нескольких судебных разбирательствах, включая арест в апреле 1991 года за хранение кокаина и двухлетний условный срок, который он получил в 1999 году из-за стрельбы из пневматической винтовки по журналистам летом 1994 года.

Работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 года по август 2006 года был вице-президентом футбольной комиссии клуба «Бока Хуниорс». Снялся в нескольких фильмах.

С октября 2008 года до июля 2010 года Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.