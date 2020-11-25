Зеленский привлек Венецианскую комиссию у своему спору с КСУ — попросил «турборежим», фото — 24 канал

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Президент Владимир Зеленский привлек Венецианскую комиссию к решению конституционного кризиса в Украине. Он попросил этот орган Совета Европы оценить состояние антикоррупционного законодательства после скандального решения Конституционного суда.

Пресс-служба Офиса президента 25 ноября сообщила, что Зеленский просит Венецианскую комиссию дать заключение о принятии решения судьями КСУ по поводу наличия возможного конфликта интересов, соблюдения судьями процедуры рассмотрения дела, обоснованности решения и соблюдения границ конституционного представления.

Зеленский попросил комиссию рассмотреть его просьбу как можно скорее, поскольку намерен как можно раньше найти «решение для выхода из конституционного кризиса».

Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) — совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.

Напомним, 27 октября КСУ отменил ответственность за недостоверное декларирование. Высший антикоррупционный суд уже начал закрывать уголовные производства по этой статье.

После решения Конституционного суда в Верховной Раде появился законопроект от президента, где он потребовал восстановления доверия к конституционному судопроизводству путем переформатирования состава КСУ. Зеленский внес документ как неотложный, однако на рассмотрение депутатов его так и не вынесли, поскольку в его политической силе не хватало голосов за такое решение. Президент даже намекнул, что может распустить Раду.

Согласно закону, уволить судей могут только судьи КСУ, иначе надо дождаться завершения каденции этого состава, которая длится девять лет с момента назначения на должность. Судьи настаивали, что антикоррупционное законодательство нужно привести в порядок.

Через несколько дней после инициативы президента со своим альтернативным законопроектом выступил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, в котором права НАПК восстанавливаются.

Этот документ прошел профильный комитет, но депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский внес в Раду альтернативный и заблокировал рассмотрение проекта Разумкова. Оба законопроекта еще раз прошли комитет, их рассмотрение Разумков анонсировал с 9 по 13 ноября, но этого не произошло.

В Раде сейчас работает рабочая группа, призванная свести к единому замечания нардепов к изменениям законодательства. Она должна выработать общее мнение до 1 декабря.