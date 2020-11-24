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Ракурс
Три пути преодоления кризиса в КСУ тайно разрабатывают в Раде

Три пути преодоления кризиса в КСУ тайно разрабатывают в Раде

24 ноя 2020, 16:49
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Кризис в Конституционном суде Украины обсудила на первом заседании рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования отдельных аспектов работы КСУ.

Об этом рассказала зампредседателя рабочей группы, представитель парламента в суде Ольга Совгиря на заседании правового комитета Рады 24 ноября, сообщает пресс-центр ВР.

По словам Совгири, рабочая группа решила немедленно рассмотреть три блока вопросов:

  • восстановление статьи об ответственности за представление заведомо недостоверных деклараций;

  • восстановление электронного декларирования с учетом позиций, высказанных в мотивировочной части решения КСУ;

  • совершенствование законопроекта о Конституционном суде.

Нардеп добавила, что было также принято решение не выносить на широкую публику и не сообщать СМИ предварительные договоренности по этим вопросам.


Как только будут достигнуты конкретные договоренности — и юридические, и политические — мы выйдем с более конкретной информацией, — резюмировала депутат.

Напомним, 17 ноября вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк подписала распоряжение о создании рабочей группы по решению конституционного кризиса. Создать такую рабочую группу предложил спикер Дмитрий Разумков. Рабочая группа должна до 1 декабря подготовить для рассмотрения согласованные законопроекты.

Источник: Ракурс


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