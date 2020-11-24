Три шляхи вирішення кризи в КСУ таємно опрацьовують у Раді

https://racurs.ua/ua/n146928-try-shlyahy-vyrishennya-kryzy-v-ksu-taiemno-opracovuut-u-radi.html

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Кризу в Конституційному суді України обговорила на першому засіданні робоча група з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та вдосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КСУ.

Про це розповіла заступниця голови робочої групи, представник парламенту у суді Ольга Совгиря на засіданні правового комітету Ради 24 листопада, інформує прес-центр ВР.

За словами Совгирі, робоча група вирішила негайно розглянути три блоки питань:

відновлення статті щодо відповідальності за подання завідомо недостовірних декларацій;

відновлення електронного декларування з урахуванням позицій, висловлених у мотивувальній частині рішення КСУ;

вдосконалення законопроекту про Конституційний суд.

Нардеп додала, що було також прийнято рішення не виносити на широкий загал і не повідомляти ЗМІ попередні домовленості з цих питань.

Як тільки будуть досягнуті конкретні домовленості — і юридичні, і політичні — ми вийдемо з більш конкретною інформацією, — резюмувала депутат.

Нагадаємо, 17 листопада віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з вирішення конституційної кризи. Створити таку робочу групу запропонував спікер Дмитро Разумков. Робоча група має до 1 грудня підготувати для розгляду узгоджені законопроекти.