ВООЗ. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146925-lokdaun-na-svyata-sprovokuie-nevdovolennya-vtomu-ta-rozcharuvannya-vooz.html

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Локдаун на свята може призвести до зростання розчарування, невдоволення та втоми серед населення. Через це Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не рекомендує послаблювати карантинні обмеження на Різдво.

Уряди країн повинні шукати баланс між епідеміологічними ризиками та соціальними ризиками. Про це заявив виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Раян під час брифінгу вчора, 23 листопада.

За його словами, ситуація зі святами з наукової точки зору є досить очевидною, проте з політичної — залишається спірною. Саме тому уряд кожної країни має ухвалювати рішення, виходячи з політичних міркувань, шукаючи баланс між епідеміологічним ризиком та економічним і соціальним ризиками.

Потрібно вирішувати, чи зберігати обмеження протягом свят, які призведуть до зростання невдоволення, подальшої втоми та розчарування, — наголосив Раян.

За його словами, у тому разі, якщо країни не мають можливості відстежувати контакти інфікованих та ізолювати їх, послаблення карантинних обмежень призведе до різкого зростання кількості заражень.

Він додав, що країнам доведеться робити вибір виходячи з локальної епідеміологічної ситуації та рівня терпимості населення, враховуючи те, скільки воно провело в умовах локдауну, та наявного рівня контролю.

Наразі немає наукової формули, яка б точно визначила, наскільки можна послаблювати обмеження, — резюмував Раян.



На думку посадовця, у поточній ситуації урядовцям буде нелегко ухвалити правильне рішення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні пропонують запровадити на новорічні свята. Очільник Міністерства культури Олександр Ткаченко вважає, що краще запровадити прогнозований локдаун, ніж мати «тривалу невизначеність».