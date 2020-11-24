Ткаченко. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n146910-karantyn-vid-minkultu-tkachenko-proponuie-vidmovytysya-vid-zymovyh-svyat.html

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Карантин в Україні пропонують запровадити на новорічні свята. Очільник Міністерства культури Олександр Ткаченко вважає, що краще запровадити прогнозований локдаун, ніж мати «тривалу невизначеність».

Він заявив, що за планом Міністерства охорони здоров’я, наразі українців очікує останній карантин вихідного дня. Про це він заявив у своєму Telegram.

Ткаченко розповів, що останніми днями захворюваність на коронавірус знизилася, але питання, що українців очікує завтра — «залишається відкритим».

Ситуація має бути прогнозованою. Українці мають заздалегідь знати, що їм очікувати. Розтягнута у часі «червона зона» не може бути нескінченною, через негативний вплив на економіку, — розповів голова Мінкульту.



Він заявив, що кращім рішенням буде двотижневий локдаун, який потрібно «прив'язати» до новорічних свят. Ткаченко додав, що уряд, безумовно, має допомогти всім, хто фінансово потерпає в умовах безробіття. А також відмовитись на Різдво та Новий рік від масових заходів, і зустріти свята в режимі онлайн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що введення жорсткого карантину в Україні обговорюють в уряді, але жодної конкретної дати наразі немає. У грудні влада оцінить результат запровадження карантину вихідного дня й прийме рішення. Кабмін буде орієнтуватися на його ефект. Хоча план щодо введення більш жорсткого карантину вже напрацьовується.