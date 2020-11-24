https://racurs.ua/n146910-karantin-ot-minkulta-tkachenko-predlagaet-otkazatsya-ot-zimnih-prazdnikov.html

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Карантин в Украине предлагают ввести на новогодние праздники. Глава Министерства культуры Александр Ткаченко считает, что лучше ввести прогнозируемый локдаун, чем иметь «длительную неопределенность».

Он заявил, что по плану Министерства здравоохранения, в настоящее время украинцев ожидает последний карантин выходного дня. Об этом он заявил в своем Telegram.

Ткаченко рассказал, что в последние дни заболеваемость коронавирусом снизилась, но вопрос, что украинцев ожидает завтра, «остается открытым».

Ситуация должна быть прогнозируемой. Украинцы должны заранее знать, чего им ожидать. Растянутая во времени «красная зона» не может быть бесконечной из-за негативного влияния на экономику, — рассказал глава Минкульта.



Он заявил, что лучшим решением будет двухнедельный локдаун, который нужно «привязать» к новогодним праздникам. Ткаченко добавил, что правительство, безусловно, должно помочь всем, кто страдает финансово в условиях безработицы. А также отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий, и встретить праздники в режиме онлайн.

Напомним, ранее мы сообщали, что введение жесткого карантина в Украине обсуждают в правительстве, но никакой конкретной даты пока нет. В декабре власти оценят результат введения карантина выходного дня и примут решение. Кабмин будет ориентироваться на его эффект. Хотя план по введению более жесткого карантина уже нарабатывается.