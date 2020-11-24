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СБУ блокировала несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом
Налоговики и таможенники «сливали» информацию из ведомственных баз данных (ФОТО)https://racurs.ua/n146909-nalogoviki-i-tamojenniki-slivali-informaciu-iz-vedomstvennyh-baz-dannyh-foto.htmlРакурс
Чиновники Государственной налоговой и таможенной служб совместно с сотрудниками одного из банковских учреждений осуществляли незаконное копирование сведений с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем.
Эту информацию чиновники впоследствии продавали, сообщает пресс-центр СБУ.
Среди информации, которую сбывали злоумышленники, в частности, данные о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности.
Отмечается, что противоправные действия злоумышленников осуществлялись с использованием имеющихся уязвимостей в ведомственных базах данных. Также в своей противоправной деятельности они использовали чат-ботов, интернет-ресурсы и Telegram-каналы.
Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов было, в частности, изъяты:
- компьютерная техника;
- мобильные телефоны;
- флэш-накопители с незаконно скопированной информацией;
- банковские карточки;
- другие доказательства, подтверждающие совершение оборудок фигурантами.
Решается вопрос о вручении злоумышленникам сообщений о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных статьями 361−2 и 362 Уголовного кодекса (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом).
Напомним, в начале года СБУ разоблачила чиновника, который развернул «бизнес» по удалению долговых данных из базы Минюста.
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