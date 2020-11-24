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Ракурс
СБУ блокировала несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом

Налоговики и таможенники «сливали» информацию из ведомственных баз данных (ФОТО)

24 ноя 2020, 13:20
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Чиновники Государственной налоговой и таможенной служб совместно с сотрудниками одного из банковских учреждений осуществляли незаконное копирование сведений с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем.

Эту информацию чиновники впоследствии продавали, сообщает пресс-центр СБУ.

Среди информации, которую сбывали злоумышленники, в частности, данные о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности.

Отмечается, что противоправные действия злоумышленников осуществлялись с использованием имеющихся уязвимостей в ведомственных базах данных. Также в своей противоправной деятельности они использовали чат-ботов, интернет-ресурсы и Telegram-каналы.

Во время обысков в офисах и местах жительства фигурантов было, в частности, изъяты:

  • компьютерная техника;
  • мобильные телефоны;
  • флэш-накопители с незаконно скопированной информацией;
  • банковские карточки;
  • другие доказательства, подтверждающие совершение оборудок фигурантами.

Решается вопрос о вручении злоумышленникам сообщений о подозрениях в совершении преступлений, предусмотренных статьями 361−2 и 362 Уголовного кодекса (несанкционированные сбыт или распространение информации с ограниченным доступом).

СБУ блокировала несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом, фото: СБУ

СБУ блокировала несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом, фото: СБУ

СБУ блокировала несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом, фото: СБУ


СБУ блокировала несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом, фото: СБУ

Напомним, в начале года СБУ разоблачила чиновника, который развернул «бизнес» по удалению долговых данных из базы Минюста.

Источник: Ракурс


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