СБУ блокувала несанкційоване копіювання та збут відомостей з обмеженим доступом

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Чиновники Державної податкової та митної служб разом зі співробітниками однієї з банківських установ здійснювали незаконне копіювання відомостей з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем.

Цю інформацію чиновники згодом продавали, повідомляє прес-центр СБУ.

Серед інформації, котру збували зловмисники, зокрема, дані щодо фінансово-господарської діяльності юридичних осіб та експортно-імпортних операцій суб'єктів підприємницької діяльності.

Зазначається, що протиправні дії зловмисників здійснювалися з використанням наявних вразливостей у відомчих базах даних. Також у своїй протиправній діяльності вони використовували чат-ботів, інтернет-ресурси та Telegram-канали.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання фігурантів було, зокрема, вилучено:

комп’ютерну техніку;

мобільні телефони;

флеш-накопичувачі з незаконно скопійованою інформацією;

банківські картки;

інші докази, що підтверджують вчинення оборудки фігурантами.

Вирішується питання щодо вручення зловмисникам повідомлень про підозри у вчиненні злочинів, передбачених статтями 361−2 та 362 Кримінального кодексу (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом).

Нагадаємо, на початку року СБУ викрила чиновника, який розгорнув «бізнес» із видалення боргових даних з бази Мін’юсту.