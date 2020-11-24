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Ракурс
Праздники. Фото: Istock

Локдаун на праздники спровоцирует недовольство, усталость и разочарование — ВОЗ

24 ноя 2020, 16:22
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Локдаун на праздники может привести к росту разочарования, недовольства и усталости среди населения. Поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует ослаблять карантин на Рождество.

Правительства стран должны искать баланс между эпидемиологическими рисками и социальными рисками. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга вчера, 23 ноября.

По его словам, ситуация с праздниками с научной точки зрения является достаточно очевидной, однако с политической — остается спорной. Именно поэтому правительство каждой страны должно принимать решение, исходя из политических соображений, ища баланс между эпидемиологическими рисками и экономическими и социальными рисками.

Нужно решать, сохранять ли ограничения в течение праздников, которые приведут к росту недовольства, дальнейшей усталости и разочарования, — отметил Райан.

По его словам, в том случае, если страны не имеют возможности отслеживать контакты инфицированных и изолировать их, ослабление карантина приведет к резкому росту количества заражений.

Он добавил, что странам придется делать выбор исходя из локальной эпидемиологической ситуации и уровня терпимости населения, учитывая то, сколько оно провело в условиях локдауна, и какой уровень контроля имеет.

Пока нет научной формулы, которая бы точно определила, насколько можно ослаблять ограничения, — резюмировал Райан.


По мнению чиновника, в текущей ситуации властям будет нелегко принять правильное решение.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине предлагают ввести на новогодние праздники. Глава Министерства культуры Александр Ткаченко считает, что лучше ввести прогнозируемый локдаун, чем иметь «длительную неопределенность».

Источник: Ракурс


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