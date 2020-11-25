Зеленський залучив Венеційську комісію до своєї суперечки з КСУ — попросив «турборежим», фото — 24 канал

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Президент Володимир Зеленський залучив Венеційську комісію у вирішення конституційної кризи в Україні. Він попросив цей орган Ради Європи оцінити стан антикорупційного законодавства після скандального рішення Конституційного суду.

Прес-служба Офісу президента 25 листопада повідомила, що Зеленський просить Венеційську комісію надати висновок щодо ухвалення рішення суддями КСУ за наявності можливого конфлікту інтересів і щодо додержання суддями процедури розгляду справи, обґрунтованості рішення та дотримання меж конституційного подання.

Зеленський попросив комісію розглянути його прохання якомога швидше, оскільки має намір якомога раніше знайти «рішення для виходу з конституційної кризи».

Венеційська комісія (Європейська комісія за демократію через право) — дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проектів законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.

Нагадаємо, 27 жовтня КСУ скасував відповідальність за недостовірне декларування. Вищий антикорупційний суд вже почав закривати кримінальні провадження за цією статтею.

Після рішення Конституційного суду у Верховній раді з’явився законопроект від президента, де він зажадав відновлення довіри до конституційного судочинства шляхом переформатування складу КСУ. Володимир Зеленський вніс документ як невідкладний, однак на розгляд депутатів його так і не винесли, оскільки в його політичній силі не вистачало голосів за таке рішення. Президент навіть натякнув, що може розпустити Раду.

Відповідно до закону, звільнити суддів можуть лише судді КСУ, в іншому разі треба дочекатися завершення каденції цього складу, яка триває 9 років з моменту призначення на посади.

Судді наполягали, що антикорупційне законодавство треба привести до ладу.

За кілька днів після ініціативи президента зі своїм альтернативним законопроектом виступив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Він хоче відновлення прав НАЗК, аби відновити можливість для отримання агентством інформації, здійснювати облік, контролювати, перевіряти та оприлюднювати е-декларації.

Цей документ пройшов профільний комітет, але депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський вніс у Раду альтернативний і заблокував розгляд проекту Разумкова. Обидва законопроекти ще раз пройшли комітет, їхній розгляд Разумков анонсував з 9 по 13 листопада, але цього не сталося.

Наразі до 1 грудня робоча група Ради напрацьовує зміни до законів, які мають винести у сесійну залу наступного тижня.