Жителям окупованих територій активно вручають російські паспорти, фото: Needpix

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Російські паспорти активно вручаються жителям тимчасово окупованих територій Донбасу та Кримського півострова. Також жителі ОРДЛО змушені отримувати «паспорти» терористичних псевдореспублік.

Україна не переслідуватиме тих, хто отримав ці паспорти. Натомість відповідальність нестимуть ті, хто змушує людей ці паспорти отримувати. Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов повідомив про це в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

Фактично, така «паспортизація» — примусова, адже в людей, які живуть на окупованих територіях, без псевдопаспортів обмежені можливості для працевлаштування, отримання соцгарантій, а випускникам шкіл без них не видадуть атестатів, — наголосив Мамедов.

Заступник генпрокурора зазначив, що в ОРДЛО видано вже понад 65 тис. російських паспортів, а «паспорти» терористичних псевдореспублік отримали понад 0,5 млн осіб, що становить приблизно 15% населення.

У Криму наявність російського паспорта є обов’язковою умовою перебування на території окупованого півострова, зазначив Мамедов. Відсутність російського паспорта позбавляє можливості працевлаштування, доступу до соціальних та медичних послуг, а також може бути підставою для депортації окупантами.

Російське громадянство на тимчасово окупованих територіях ми визнаємо насильницьким і нав’язаним, — наголосив прокурор.

За словами Мамедова, в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду вже подано інформацію щодо примусової паспортизації в Криму.

Що стосується Донбасу, то після дослідження всіх обставин отримання паспортів буде вирішено питання звернення до міжнародних інстанцій із метою припинення порушень міжнародного права, — додав він.

Нагадаємо, Мамедов нещодавно розповів про плани Офісу генпрокурора створити мобільні групи для розслідування військових злочинів на Донбасі.