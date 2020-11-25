Жителям оккупированных территорий активно вручают российские паспорта, фото: Needpix

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Российские паспорта активно вручаются жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крымского полуострова. Также жители ОРДЛО вынуждены получать «паспорта» террористических псевдореспублик.

Украина не будет преследовать тех, кто получил эти паспорта. Зато к ответственности будут привлекать тех, кто заставляет людей эти паспорта получать. Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил об этом в интервью изданию «Зеркало недели».

Фактически, такая «паспортизация» — принудительная, ведь у людей, которые живут на оккупированных территориях, без псевдопаспортов ограниченные возможности для трудоустройства, получения соцгарантий, а выпускникам школ без них не выдадут аттестатов, — отметил Мамедов.

Заместитель генпрокурора отметил, что в ОРДЛО выдано уже более 65 тыс. российских паспортов, а «паспорта» террористических псевдореспублик получили более 0,5 млн человек, что составляет примерно 15% населения.

В Крыму наличие российского паспорта является обязательным условием пребывания на территории оккупированного полуострова, отметил Мамедов. Отсутствие российского паспорта лишает возможности трудоустройства, доступа к социальным и медицинским услугам, а также может быть основанием для депортации оккупантами.

Российское гражданство на временно оккупированных территориях мы признаем насильственным и навязанным, — отметил прокурор.

По словам Мамедова, в Офис прокурора Международного уголовного суда уже подана информация о принудительной паспортизации в Крыму.

Что касается Донбасса, то после исследования всех обстоятельств получения паспортов будет решен вопрос обращения в международные инстанции с целью прекращения нарушений международного права, — добавил он.

Напомним, Мамедов недавно рассказал о планах Офиса генпрокурора создать мобильные группы для расследования военных преступлений на Донбассе.