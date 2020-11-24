Военные преступления на Донбассе будут расследовать мобильные группы Офиса генпрокурора

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Мобильные группы будут расследовать военные преступления на Донбассе, фото: «5 канал»
Военные преступления на Донбассе будут расследовать мобильные группы Офиса генпрокурораhttps://racurs.ua/n146917-voennye-prestupleniya-na-donbasse-budut-rassledovat-mobilnye-gruppy-ofisa-genprokurora.htmlРакурс
Военные преступления на Донбассе расследовать мобильные группы Офиса генпрокурора Украины (ОГУ).
Ведомство планирует создать шесть таких групп сроком на полгода. Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил об этом в интервью изданию «Зеркало недели».
По его словам, мобильные группы решено создать, поскольку ранее не всегда оперативно фиксировались факты по горячим следам и не было стандарта правовой оценки преступлений, в том числе для возможности рассмотрения соответствующих кейсов в международных инстанциях.
Они будут действовать на ранее оккупированных территориях Донбасса, освобожденных в 2014—2015 годах.
Хоть и прошло более пяти лет, на месте событий могут еще оставаться доказательства, важные для расследования, — подчеркнул заместитель генпрокурора.
Работу этих групп планируют разделить по территориальному принципу.
Например, одна группа — Авдеевка — Красногоровка — Марьинка Донецкой области, вторая — Мариуполь и т. д., — отметил Мамедов.
В состав таких групп должны входить прокурор и следователь, а в отдельных случаях также и эксперты (судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны), отметил заместитель генпрокурора.
Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 ноября, подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно этому закону, представители органов досудебного расследования и прокуратуры смогут расследовать правонарушения, совершенные в этом районе. Им будет предоставляться обязательный допуск и соответствующее содействие.
Напомним, в начале ноября в Гааге арестовали президента Косово по подозрению в военных преступлениях.
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