Мобільні групи розслідуватимуть військові злочини на Донбасі, фото: «5 канал»

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Військові злочини на Донбасі розслідуватимуть мобільні групи Офісу генпрокурора України (ОГУ).

Відомство планує створити шість таких груп терміном на півроку. Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив про це в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

За його словами, мобільні групи вирішено створити, оскільки раніше не завжди оперативно фіксувалися факти по гарячих слідах і не було стандарту правової оцінки злочинів, зокрема для можливості розгляду відповідних кейсів у міжнародних інстанціях.

Вони діятимуть на раніше окупованих територіях Донбасу, звільнених у 2014−2015 роках.

Хоч і минуло понад пʼять років, на місці подій можуть ще залишатися докази, важливі для розслідувань, — наголосив заступник генпрокурора.

Роботу цих груп планують розділити за територіальним принципом.

Наприклад, одна група — Авдіївка — Красногорівка — Мар’їнка Донецької області, друга — Маріуполь тощо, — зазначив Мамедов.

До складу таких груп мають входити прокурор та слідчий, а в окремих випадках також і експерти (судово-медичні, балісти, екологи та представники Міноборони), зазначив заступник генпрокурора.

Варто додати, що президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 листопада, підписав закон щодо допуску слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з цим законом, представники органів досудового розслідування та прокуратури зможуть розслідувати правопорушення, вчинені у цьому районі. Їм надаватиметься обов’язковий допуск та відповідне сприяння.

Нагадаємо, на початку листопада в Гаазі заарештували президента Косово за підозрою у воєнних злочинах.