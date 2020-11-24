Металевий моноліт в штаті Юта. Фото: utahdpsaerobureau в Instagram

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Ракурс

Загадковий металевий моноліт виявили в пустелі американського штату Юта.

Невідомий об'єкт знайшли співробітники Бюро авіабезпеки, які допомагали на вертольоті відділу ресурсів дикої природи вести облік великої рогатої худоби. Вони приземлилися поруч з монолітом, який був встановлений у землю та мав висоту понад 3 м. Про це повідомляє американський телеканал FOX.

Пілоти не виключають, що моноліт міг розмістити художник або шанувальник фільму «Космічна одіссея 2001 року», в якому люди зустрічаються в космосі з таємничими чорними монолітами. При цьому в Бюро авіабезпеки відзначили, що встановлювати що-небудь, включаючи об'єкти мистецтва, на федеральній землі без дозволу незаконно.

Точні координати цього об'єкту представники влади не розкривають, оскільки він знаходиться у віддаленій місцевості, а спроби туристів туди дістатися, ймовірно, закінчаться рятувальною операцією.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ повідомили, що спеціальна група з вивчення НЛО при Пентагоні розкриє частину зібраної інформації про невпізнані літаючі об'єкти.