Металлический монолит в штате Юта. Фото: utahdpsaerobureau в Instagram

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Ракурс

Загадочный металлический монолит обнаружили в пустыне американского штата Юта.

Неизвестный объект нашли сотрудники Бюро авиабезопасности, которые помогали на вертолете отделу ресурсов дикой природы вести учет крупного рогатого скота. Они приземлились рядом с монолитом, который был установлен в землю и имел высоту более 3 м. Об этом сообщает американский телеканал FOX.

Пилоты не исключают, что монолит мог разместить художник или поклонник фильма «Космическая одиссея 2001 года», в котором люди встречаются в космосе с таинственными черными монолитами. При этом в Бюро авиабезопасности отметили, что устанавливать что-либо, включая объекты искусства, на федеральной земле без разрешения незаконно.

Точные координаты этого объекта представители власти не раскрывают, поскольку он находится в отдаленной местности, а попытки туристов туда добраться, вероятно, закончатся спасательной операцией.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что специальная группа по изучению НЛО при Пентагоне раскроет часть собранной информации про неопознанные летающие объекты.