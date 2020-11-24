Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Металлический монолит в штате Юта. Фото: utahdpsaerobureau в Instagram

Загадочный металлический монолит обнаружили в американской пустыне (ФОТО)

24 ноя 2020, 14:38
999

Загадочный металлический монолит обнаружили в пустыне американского штата Юта.

Неизвестный объект нашли сотрудники Бюро авиабезопасности, которые помогали на вертолете отделу ресурсов дикой природы вести учет крупного рогатого скота. Они приземлились рядом с монолитом, который был установлен в землю и имел высоту более 3 м. Об этом сообщает американский телеканал FOX.

Пилоты не исключают, что монолит мог разместить художник или поклонник фильма «Космическая одиссея 2001 года», в котором люди встречаются в космосе с таинственными черными монолитами. При этом в Бюро авиабезопасности отметили, что устанавливать что-либо, включая объекты искусства, на федеральной земле без разрешения незаконно.

Точные координаты этого объекта представители власти не раскрывают, поскольку он находится в отдаленной местности, а попытки туристов туда добраться, вероятно, закончатся спасательной операцией.

Металлический монолит в штате Юта. Фото: utahdpsaerobureau в Instagram


Металлический монолит в штате Юта. Фото: utahdpsaerobureau в Instagram

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что специальная группа по изучению НЛО при Пентагоне раскроет часть собранной информации про неопознанные летающие объекты.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров