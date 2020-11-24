Зеленский пообещал бизнесу небывалые выплаты для компенсации потерь от карантина (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n146915-zelenskiy-poobeschal-biznesu-nebyvalye-vyplaty-dlya-kompensacii-poter-ot-karantina-video.html

Ракурс

Компенсации бизнесу пообещал президент Владимир Зеленский, чтобы уменьшить бремя карантина. Глава государства 24 ноября обнародовал очередное видео, в котором описал суть возможной помощи государства.

Например, 8 тыс. грн помощи получат те, кто пострадал из-за усиления карантинных мероприятий. Говорилось в обращении президента и о компенсации расходов по уплате единого социального взноса, аннулировании налогового долга, налоговых каникулах, «детских» выплатах ФЛП и расширении кредитной программы «5−7−9».

В целом поддержка бизнеса, по логике президента, будет идти по следующим направлениям:

Физические лица — предприниматели и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн. Субъекты хозяйствования получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест. Это будет сумма, пропорциональная времени простоя в размере до 8 тыс. грн на одного работника. Предприятия, работа которых прекращается из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников (1,5 млрд грн для около 120 тыс. юридических лиц). Если усиление карантина предусматривает запрет деятельности, бизнесмен получит компенсацию на оплату ЕСВ за своих наемных работников. Налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц — предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ. Восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной — материальная помощь ФЛП для детей до 10 лет, компенсация по частичной безработице.

Все эти инициативы будут в пакете законов, которые Офис президента внесет в Раду. Зеленский заявил, что надеется на поддержку парламента и принятие соответствующих изменений. Президент в понедельник вернулся к обычному режиму работы после негативного теста на Covid-19.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Госказначейство остановило финансирование всех государственных расходов, кроме защищенных (зарплат бюджетников, пенсий, соцвыплат, погашение долгов).