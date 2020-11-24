Зеленский «чистит» регионы - в Хмельницкой ОГА будет новый глава

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Ракурс

Президент Владимир Зеленский продолжает «зачистку» регионов после местных выборов. На этот раз он уволил главу Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета.

В этом регионе временно управлять ОГА будет Роман Примуш. Соответствующие указы 24 ноября появились на сайте главы государства.

Примуш был ранее первым заместителем Габинета. 18 ноября Кабмин согласовал отставку председателя Хмельницкой ОГА. Тогда же министры согласовали назначение нового руководителя — Сергея Гамалия. Он будет уже третьим руководителем области при Зеленском.

Габинет проработал в ОГА ровно год. Причину увольнения в Офисе президента Украины ему не сообщили.

23 ноября, по словам Примуша, он и еще трое заместителей председателя Хмельницкой областной администрации написали заявления об увольнении с занимаемых должностей и направили их на согласование Кабинета министров Украины и в Офис президента.

Примуш объяснил, что он и его коллеги могли подождать с написанием заявлений об увольнении до назначения нового председателя Хмельницкой ОГА, но не сделали этого из-за «неприятия кадровой политики, которую сейчас проводит правительство и Офис президента», сообщает «Суспільне».

В понедельник, 23 ноября, Зеленский назначил председателя ОГА в Сумах. Им стал Василий Хома, который ранее был заместителем председателя Харьковской ОГА и работал вместе с Михаилом Добкиным. С 2010 года Хома возглавлял аппарат ОГА и был заместителем главы харьковской ячейки Партии регионов.

После выборов 25 октября Кабмин согласовал назначение сразу трех новых глав ОГА — в Одесской, Николаевской и Сумской областях. Среди новых глав «засветились» бывшие нардепы и губернаторы времен Януковича.