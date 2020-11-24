Зеленський «чистить» регіони — у Хмельницькій ОДА буде новий голова

https://racurs.ua/ua/n146914-zelenskyy-chystyt-regiony-u-hmelnyckiy-oda-bude-novyy-golova.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський продовжує «зачистку» регіонів після місцевих виборів. Цього разу він звільнив голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета.

У цьому регіоні тимчасово керувати ОДА буде Роман Примуш. Відповідні укази 24 листопада з’явилися на сайті глави держави.

Примуш був раніше першим заступником Габінета.

18 листопада Кабмін погодив відставку голови Хмельницької ОДА. Тоді ж міністри погодили призначення нового керівника — Сергія Гамалія. Він буде вже третім керівником області за каденції Зеленського.

Габінет пропрацював в ОДА рівно рік. Причину звільнення в Офісі президента України йому не повідомили.

23 листопада, за словами Примуша, він та ще троє заступників голови Хмельницької обласної адміністрації написали заяви про звільнення із займаних посад та направили їх на погодження Кабінету міністрів України та до Офісу президента.

Примуш пояснив, що він та його колеги могли почекати із написанням заяв на звільнення до призначення нового голови Хмельницької ОДА, але не зробили цього через «несприйняття кадрової політики, яку наразі проводить уряд та Офіс президента», повідомляє «Суспільне».

У понеділок, 23 листопада, Зеленськийпризначив голову ОДАв Сумах. Ним став Василь Хома, який раніше був заступником голови Харківської ОДА і працював разом з Михайлом Добкіним. З 2010 року Хома очолював апарат ОДА та був заступником глави харківського осередку Партії регіонів.

Після виборів 25 жовтня Кабмін погодив призначення одразу трьох нових голів ОДА — в Одеській, Миколаївській та Сумській областях. Серед нових голів «засвітилися» колишні нардепи та губернатори часів Януковича.