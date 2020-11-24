Коронавірусні доплати для судів просить в уряду ВРП. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n146913-koronavirusni-doplaty-dlya-sudiv-prosyt-v-uryadu-vyscha-rada-pravosuddya.html

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Вища рада правосуддя звернулася до Кабінету міністрів України з ініціативою внести зміни до урядової постанови про встановлення доплат до заробітної плати працівникам апаратів судів на період дії карантину.

У зверненні до уряду повідомляється, що від початку запровадження коронавірусного карантину жоден суд України не припинив своєї роботи. За дев’ять місяців 2020 року до судів першої інстанції надійшло 2 млн 344 тис. 423 справи і матеріали. А через дефіцит суддів навантаження на одного суддю сягає 700 справ, а в деяких судах — понад 2 тис. справ.

Відповідно до ст. 155 закону України «Про судоустрій і статус суддів» організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат. При цьому працівники апаратів судів, які мають безпосередній контакт із відвідувачами судів, наражають на небезпеку власне життя і здоров’я та життя і здоров’я своїх сімей, — зазначили у Вищій раді правосуддя.

Наголошується, що цьогоріч критично недостатньо було виділено коштів на зарплати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів. Також недостатнім було фінансування видатків споживання на відправку поштової кореспонденції, оплату послуг зв’язку та придбання витратних матеріалів. У судових установах також відсутні кошти для закупівлі засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів.

Через це ВРП просить уряд встановити доплату до заробітної плати працівникам апарату судів на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни.

Нагадаємо, у Вищій раді правосуддя заявили, що призначення суддів в Україні заблоковане через відсутність Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а не через неможливість проводити перевірки.