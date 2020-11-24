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В Україні знову перенесли запуск електронного лікарняного, фото: «Дебет-Кредит»
Запуск е-лікарняного вкотре перенесли (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n146912-zapusk-e-likarnyanogo-vkotre-perenesly-video.htmlРакурс
В Україні знову перенесли запуск електронного лікарняного.
Про чергове відтермінування початку роботи відповідної системи завив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Раніше Мінсоцполітики й екс-прем'єр Олексій Гончарук повідомляли про намір запустити електронні лікарняні весною 2020 року. Згодом міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що робота системи електронних лікарняних в тестовому режимі розпочнеться у серпні 2020 року.
Тепер Федоров заявив, що електронні лікарняні запрацюють з 2021 року.
За словами міністра, для запровадження електронних лікарняних очолюване ним відомство разом з Міністерством охорони здоров’я повністю перебудовують процес отримання лікарняного.
Запуск стане можливим завдяки повноцінній інтеграції електронної системи охорони здоров’я із системою Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України, — запевнив Федоров.
Нагадаємо, Кабмін вирішив відтермінувати підвищення мінімальних зарплат вчителів.
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