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В Украине снова перенесли запуск электронного больничного, фото: «Дебет-Кредит»
Запуск электронной больничного снова перенесли (ВИДЕО)https://racurs.ua/n146912-zapusk-elektronnoy-bolnichnogo-snova-perenesli-video.htmlРакурс
В Украине снова перенесли запуск электронного больничного.
Об очередной отсрочке начала работы соответствующей системы завил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Минсоцполитики и экс-премьер Алексей Гончарук сообщали о намерении запустить электронные больничные весной 2020 года. Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что работа системы электронных больничных в тестовом режиме начнется в августе 2020 года.
Теперь Федоров заявил, что электронные больничные заработают с 2021 года.
По словам министра, для введения электронных больничных возглавляемое им ведомство совместно с Министерством здравоохранения полностью перестраивают процесс получения больничного.
Запуск станет возможным благодаря полноценной интеграции электронного здравоохранения с системой Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования Украины, — заверил Федоров.
Напомним, Кабмин решил отложить повышение минимальных зарплат учителей.
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