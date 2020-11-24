В Украине снова перенесли запуск электронного больничного, фото: «Дебет-Кредит»

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В Украине снова перенесли запуск электронного больничного.

Об очередной отсрочке начала работы соответствующей системы завил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее Минсоцполитики и экс-премьер Алексей Гончарук сообщали о намерении запустить электронные больничные весной 2020 года. Впоследствии министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что работа системы электронных больничных в тестовом режиме начнется в августе 2020 года.

Теперь Федоров заявил, что электронные больничные заработают с 2021 года.

По словам министра, для введения электронных больничных возглавляемое им ведомство совместно с Министерством здравоохранения полностью перестраивают процесс получения больничного.

Запуск станет возможным благодаря полноценной интеграции электронного здравоохранения с системой Пенсионного фонда Украины и Фонда социального страхования Украины, — заверил Федоров.



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